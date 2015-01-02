Karadolapspor taraftarı, Zeytinburnuspor futbolcuları sahaya girince havaya pompalı tüfekle ateş açtı!

İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde Zeytinburnuspor takımının stada gelmesiyle birlikte Karadolapspor’un taraftarları pompalı tüfek ve kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı, rakip futbolculara küfürler etti.

İstanbul 1. Amatör Ligi’nde Karadolapspor ile Zeytinburnuspor karşılaştı ve 90 dakika sonunda kazanan taraf 4-2’lik skorla Karadolapspor oldu. Ancak Hürriyet’ten Adil Demirçubuk’un haberine göre, karşılaşma öyle koşullarda oynandı ki, hakem, gözlemci ve temsilci raporları ile kulüplerin görüşlerini dinleyen TFF İstanbul İl Başkanlığı, Karadolapspor’u hem 3-0 hükmen mağlup ilan etti hem de sezon sonuna kadar kendi sahasında oynayacağı maçların tarafsız sahalarda yapılmasını kararlaştırdı. Karşılaşmanın yapıldığı Eyüp Karadolap Stadı da cezalandırıldı... Bu sahada bundan böyle maç oynanması yasaklandı... Peki Karadolapspor’un ve Eyüp Karadolap Stadı’nın bu kadar ağır cezalara çarptırılmasına sebep olan olaylar neydi?

Karşılaşma öncesinde Zeytinburnuspor takımının stada gelmesiyle birlikte Karadolapspor’un taraftarları pompalı tüfek ve kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı, rakip futbolculara ağza alınmayacak küfürler etti.

Güçlükle soyunma odasına giren Zeytinburnusporlu futbolcular maç için sahaya çıkarken Karadolapspor taraftarlarının fiili ve fiziki saldırılarına maruz kaldı. Bu sırada oyuncuların çeşitli yerlerine demir muştalarla vuruldu.

90 dakika hakemlere saldırdılar

Sahada bütün bunlar yaşanırken stat civarında bulunan çevik kuvvet polisi herhangi bir müdahalede bulunmayıp otobüsün içinden seyretmekle yetindiler. Maçın başlamasıyla birlikte hakemlere de küfür yağarken, bu esnada saha dışından silah ve havai fişek sesleri duyuldu. Atılan havai fişeklerin parçaları saha içine düştü. Bu sırada bir grup taraftar da yardımcı hakeme sürekli tükürdü ve fiili saldırıda bulundu.

Taşkınlık yapanların tribünü değişti

Bütün bunlara rağmen maçı oynatan hakem Kadir Cengiz, devre arasında iki takımın yetkililerini, saha komiserini ve güvenlik amirini çağırarak tedbirlerin artırılmasını ve 2 no’lu yardımcı hakemin bulunduğu bölgedeki torpil patlatan, küfür eden ve tüküren taraftarların boşaltılmasını istedi. Hakemin talebi üzerine söz konusu taraftar grubu Zeytinburnuspor takımının kale arkasına alındı. Fakat eylemler burada da devam etti.