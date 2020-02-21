Macron ile Merkel, Suriye için Putin ve Erdoğan'la görüşmek istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşerek Suriye'de devam eden soruna çözüm bulmak istedikleri duyuruldu.

Euronews'in aktardığına göre, Berlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de politik bir çözüm bulunması için taraflarla diyalog kurmak istedikleri kaydedildi.

Açıklamaya göre Macron ve Merkel, Rus mevkidaşları Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, İdlib'de yaşanan insani felaket nedeniyle Putin'e endişelerini bildirdi. Fransız ve Alman liderlerin Suriye'de devam eden krize çözüm bulmak için Erdoğan ve Putin'le bir araya gelmek istedikleri de vurgulandı.

Türkiye destekli muhalifler operasyon başlattı

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı mücadele veren muhalifler İdlib'in güneyinde kaybedilen yerleşimleri geri almak için perşembe günü operasyon başlattı. Rusya ise hava kuvvetlerine bağlı Su-24 savaş uçaklarıyla vurulan muhaliflerin saldırısının püskürtüldüğünü öne sürdü.

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Milli Savunma Bakanlığı "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

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