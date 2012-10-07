Mac’lere özel kablosuz webcam

Logitech, kablosuz bağlantı özelliğine sahip olan ve Mac’lere özel yeni web kamerasını satışa sunuyor.

log.com.tr'de yer alan habere göre; Dünyaca ünlü fotoğraf mağazası B&H‘nin internet mağazası üzerinden satışa sunulan cihazın yaklaşık 180 dolardan piyasaya sürüleceği belirtiliyor. B&H internet mağazasında cihazın henüz satışta olmadığı ve stoklara geldiğinde kullanıcılara haber verileceği yazılı. Logitech webcam’in teknik özellikleri henüz açıklanmadı ama adından anladığımız kadarıyla kablosuz özellikte. Şarj edilebilir bataryaya sahip cihazın üzerinde yer alan yeşil durum ikonu, bulut depolama özelliğinin olabileceği ihtimalini doğuruyor. 1080p çözünürlüğün de kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.