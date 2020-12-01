Maçlarını 55 bin kişinin izlediği 14 yaşındaki FIFA oyuncusu, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı!

Bilgisayar oyunu FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, FUT üzerinde oynadığı 210 maçın tamamını kazanarak dünya rekoru kırdı. Vejrgang, kendisine hedef olarak galibiyet serisini 240 maça çıkarmayı belirledi.



RB Leipzig e-spor takımının FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, Twitch üzerinden ortalama 55 bin kişiye yayın yapıyor. Anders, FIFA oyununda inanılması güç bir rekora imza attı.

FUT modunda 210 maça çıkan 14 yaşındaki çocuk, mücadelelerin tamamını kazandı. Genç sporcu bu başarısıyla dünya rekoru kırmış oldu.