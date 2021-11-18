Maçka Sanat Galerisi "Moment/An" sergisiyle sanatseverlerle buluştu

Maçka Sanat Galerisi, beş yılın ardından Serhat Kiraz ve Hakan Gündüz’ün "An" isimli sergisiyle yeniden açıldı. "Moment/An" isimli sergi, 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Maçka Sanat Galerisi (MSG), 2016 yılındaki kapanışından beş yıl sonra kapandığı tarihte sanatçı, akademisyen Serhat Kiraz ve sanatçı ve bilgisayar programcısı Hakan Gündüz’ün “An" sergisiyle, Rabia Çapa’nın kurumu devrettiği kızı Didem Çapa'nın yönetimiyle yeniden açıldı. Sergi, MSG’de 16 Kasım ve 18 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Moment/An" projesiyle Kiraz ve Gündüz, insanoğlunun varoluşunu emek, farkındalık ve mülkiyet gibi unsurlarla farklı disiplinler üzerinden hesaplanabilir, kazanılabilir, sorgulanabilir ve harcanabilir kılan “zaman”a verdikleri fiziksel, kavramsal, akustik, görsel ve kişisel yorumları bitiştiriyor. İkili, kavramsal ve deneyimsel zeminde dün, bugün ve yarını, MSG’deki tarihsel “an” ve “mekân” kapsamında pekiştirerek tartışmaya açıyor.

Sergiye, "Mementografi – Andaçnâme" başlıklı okuması ile, AİCA Türkiye üyesi ve bağımsız gazeteci, yazar Evrim Altuğ da katkıda bulundu.

Sinan Ödüllü mimar Mehmet Konuralp, aydınlatma tasarımcısı Şazi Sirel ve grafik tasarımcı, ressam Mengü Ertel’in imzalarıyla 80 m2’lik bir alanda kurulan MSG aynı zamanda, kapalı olduğu süreçte arşivini Vehbi Koç Vakfı’na devrederek yine Rabia Çapa ile sanat tarihçi, eleştirmen Dr. Necmi Sönmez editörlüğü ile kurumun 200’ü aşkın sergilik tarihini farklı kalemlerle belgeleyen ‘Görünmeyene Bakmak’ isimli kitabı okurların ilgisine sundu..



Serhat Kiraz ve Hakan Gündüz’ün "Moment/An" isimli sergisi, Maçka Sanat Galerisi’nin (MSG) ev sahipliğinde 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.