Maçka Parkı'nda tünel çalışmaları devam ediyor; ağaç sökümü başladı!

İstabul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine ara verdiği, Dolmabahçe-Levazım-Armutlu-Ayazağa tünel çalışmalarına yeniden başladı. Geçen günlerde Beşiktaş Stadı'nın karşısındaki alan panellerle çevrilmişti. Parka gelen iş makineleri, proje kapsamında bölgedeki ağaçları sökmeye başladı.

TIKLAYIN - Protestolara neden olan Maçka Parkı projesi değiştirildi

İBB, gelen tepkiler üzerine projeyle ilgili değişik yapmış, Maçka Parkı'nın güneyinden geçmesi planlanan tünel kuzeye kaydırılmıştı. Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi ise Tünelin Dolmabahçe çıkışının, bağlantı ve ring yoluyla parkı hâlâ tehdit ettiğini açıklamıştı. Proje kapsamında çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaçtan 85'i Sarıyer’deki Mehmet Akif Ersoy Parkı’na, park dışında kalan 114 ağacın da farklı bölgelere nakledileceği belirtilmişti.

Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi'nin "Maçka Parkı Hepimizin" başlığıyla yayımlanan açıklamada, İBB'nin 'park projeden etkilenmeyecek' açıklamasıyla halka yalan söylendiği belirtildi, "İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkış yollarıyla, katlı geçişlerle nasıl bir beton-yol kaosuna çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor" denildi.

Tünelden Dolmabahçe civarındaki yollara bağlanan tüm bağlantı yollarının parkı hançerleyerek geçeceğinin vurgulandığı açıklamada, Tünel projesinin Maçka Parkı’na ve bölgesine vereceği zararın açık olduğunun altı çizildi. Açıklamada, "Halka sormadan, dava süreci devam etmesine rağmen başlatılan çalışmalar hukuksuzdur" ifadesi yer aldı.

"İ ş makineleri, Maçka Parkına getirildi"

Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi'nin yayımladığı açıklama şöyle:

Maçka Parkı hala Dolmabahçe-Levazım-Armutlu-Ayazağa tünellerinin Dolmabahçe çıkışı nedeniyle tehdit altında. İstanbulluların mücadelesi sonrasında ara verilen, tünel inşaatında sona bırakılan çalışmalar yeniden başlatıldı. İBB Maçka Parkı’ndan sonra daha önce parka ait olan Beşiktaş Stadı’nın karşısındaki alanı da panellerle çevirdi.

İBB yalan söylüyor!

İBB yenilediği görsellerle, hazırladığı tanıtım broşürüyle toplam 199 ağacı taşıyacağını, bölgenin eskisinden daha yeşil olacağını iddia etti. Parkın projeden etkilenmeyeceğinden bahsetti. İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkış yollarıyla, katlı geçişlerle nasıl bir beton-yol kaosuna çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor, halka yalan söylüyor.

Yaklaşık yüzyıllık ağaçların Maçka Parkı’nın bir parçası olduğu gerçeğini yok sayarak parkın bir kısmına boş arazi muamelesi yapıyor. Tünele giriş ve çıkış noktaları parkın hangi bölümüne yapılırsa yapılsın parktaki ağaçları ve parkın doğal yapısını zedeleyecek.Binlerce canlı etkilenecek!

Semt sakinlerinin afet durumunda toplanma alanı olan Maçka Parkı'nın altı oyuluyor! Bir yörenin topografyasını altüst etmeye yönelik kararları, o kararların neticesini bizzat deneyimleyecek olanların fikrini gözetmeksizin tayin ediliyor.

Proje Maçka Parkı’nı, bir ulaşım aksının ortasında bırakıyor, karayoluyla kıskaca alıyor. Tünel çıkış noktasıyla, bağlantı ve ring yoluyla parkı hala tehdit ediyor. Tünelin giriş ve çıkış noktaları parkın neresine düşünülürse düşünülsün, tünelden Dolmabahçe civarındaki yollara bağlanan tüm bağlantı yolları parkı hançerleyerek geçecek. Maçka Parkı’nın zarar görmemesi için tek ihtimal tünel projesinin iptal edilmesidir.

Karayolu odaklı projelerle kent trafiğini kentin kalbine çekmek ve ana aks oluşturmak trafiği geçici olarak rahatlatacak ileri vadede daha büyük trafik sorunlarına yol açacaktır. Maçka Parkı’na verilecek zararın geri dönüşü olmayacaktır.

Maçka Parkı’nı savunanlar binlerce itiraz dilekçesiyle projenin askıya çıkan planlarına itiraz etti, planlara dava açtı. İBB hukuku atlatmak için, itirazları boşa düşürmek için ve tepkileri hafifletmek üzere ‘yeni’ plan yaptık dedi. Tünel çıkış noktasıyla, bağlantı ve ring yoluyla parkı hala tehdit ediyor.

Maçka-Levazım Tünel projesini durdurmak Maçka Parkı, Ortaköy Vadisi, Armutlu, Ayazağa ve Kuzey Ormanları için hayati önem taşıyor. Proje kentin kuzeyinde ormanları yok ederek yaptıkları ulaşım yollarına, yeni emlak projelerine bağlantı oluşturmayı hedefliyor. Kendi güzergahında ne kadar doğal alan varsa onları yok edercesine.

"Parkımızı, doğal alanlarımızı vermiyoruz"

Tünel projesinin Maçka Parkı’na ve bölgesine zarar vereceği açıktır. Halka sormadan, dava süreci devam etmesine rağmen başlatılan çalışmalar hukuksuzdur. İBB parkımıza kast ederken herkesi Maçka Parkı’nı savunmaya çağırıyoruz.

Maçka Parkı’nı tünel projesine feda etmiyoruz.Mahallesine, kentine sahip çıkan herkesi bugünden (12 şubat) itibaren parka çağırıyoruz!

Panelleri sökün, projeyi çöpe atın, parkımızı terk edin!

Maçka Parkı Hepimizin!