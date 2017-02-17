Protestolara neden olan Maçka Parkı projesi değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'ne ilişkin imar planı değişikliği teklifi onaylandı. Alınan kararla, "Beşiktaş Maçka Demokrasi Parkı"ndan geçecek tünelin güzergâhı değiştirilerek, parkın korunması sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantısının 5. birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis’te Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'ne ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli imar plan değişikliği teklifi gündeme geldi.

Konuya ilişkin söz alan CHP'li meclis üyesi Yunus Can, bu dosyanın enine boyuna tartışıldığını belirtti. Tünelin yeşil örtüyü muhafaza edeceği şekilde plan notu işlendiğini ifade ederek, "Ancak biz bu teklife karşı oy kullandık. Çünkü İstanbul'un trafik karmaşasının, plansız bir kentte plansız yatırımlarla çözülmeyeceği inancını taşıyoruz. Lastik tekerlekli araçların da geçişini ve yoğunluğunu arttıracak her türlü tünel yapılaşmalarına karşıyız." diye konuştu.

Meclis'in AKP’li Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter de, yapılacak tünelin İstanbul'un kuzey güney aksındaki 3 tünelden birisi olduğunu, İstanbul'un doğu batı aksında 7 ayrı tünelin daha bulunduğunu söyledi.

Yeter, "Söz konusu tünel Dolmabahçe ile Levazım arasındadır. Ne Maçka Parkı'nda ne ortadaki refüjde ne de ortadaki yeşil alanda en ufak bir küçülme söz konusu değil. Bu sebeple yaklaşık 199 ağacı deplase (yer değiştirme) edeceğiz. Bunları tümü de aynı şekilde yerlerine konulacak. Bu da bizim plan notumuzda mevcuttur." dedi.

Konuşmaların ardından teklifi içeren komisyon raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan karara göre, Maçka Parkı'ndan geçecek tünelin güzergahı değiştirilecek. Tünelin, Maçka Parkından geçen kısmı, kuzeye kaydırılarak parkın altından geçmesi sağlanacak. Proje imalatı bittikten sonra da "Beşiktaş Maçka Demokrasi Parkı"nın yürürlükteki imar planı fonksiyonu ve park sınırları korunacak.

Dolmabahçe-Levazım arası tünel inşaatı

Tünel ulaşım sistemi çalışmasının bir etabı Dolmabahçe- Levazım arasında yapılıyor. Toplam genişliği 102 bin metrekare olan Maçka Parkında çalışma yapılacak kısım ise 3 bin 500 metrekare. Tünel çalışması tamamlandıktan sonra nakledilen ağaç sayısı kadar ağaç dikimi yapılacak. Bu çalışmalar İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde alınan 29/12/2016 tarih 221560 sayılı rapor doğrultusunda koordineli bir şekilde sürdürülüyor.

Tünel bittiğinde bir buçuk saatlik yol 10 dakikada geçilebilecek. Tünel, Dolmabahçe’de bulunan mevcut tünel çıkışından başlayarak Levazım'da bulunan Ortaköy Deresinden çıkacak. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin her tüp boyu 3 bin 900 metre olup, iki tüpün toplam boyu 7 bin 800 metre olacak.

Tünelin Maçka Parkı’nı etkileyecek olması nedeniyle inşaat protestolara neden olmuştu. Vatandaşlar Pazar günleri parkta koşu yaparak tüneli protesto etmişlerdi.