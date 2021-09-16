Hamsiköy'de taş ocağı yapımına direnen halk kazandı: AKP'li belediye geri adım attı

Trabzon Maçka'da bulunan Kangel Yaylası'na AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenilen patlatmalı taş (kalker) ocağı ve kırma eleme tesisine tepki gösteren bölge halkı 2 binden fazla imza toplayarak taş ocağının yapılmasına karşı çıktı. Taş ocağına karşı direnen halk, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na geri adım attırdı.

Turizm merkezlerden biri olan Sümela Manastırı’nın bulunduğu Maçka’nın Hamsiköy Mahallesi'ndeki Kangel Yaylası’na AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi patlatmalı taş ocağı ve kırma eleme tesisi yapmak istedi. Belediyenin aldığı bu karara bölge halkı tepki gösterdi ve taş ocağının yapımını engellemek için mücadele başlattı.

Halk 2 binden fazla imza topladı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Zigana dağları eteklerinde bulunan yerli ve yabancı turistleri ağırlayan yaylaya taş ocağı yapılmasını istemeyen köylüler 2 binden fazla imza toplayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na gönderdi.

AKP'li belediye geri adım attı

Bölge halkı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar sorunlarını AKP'li Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'a iletti. Koçan, bölge halkının kendisine verdiği imzaları Büyükşehir Başkanı Zorluoğlu’na iletti ve taş ocağından vazgeçildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili Koçan, şunları söyledi:

“Bölgenin hassasiyetini Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na aktardık. Sağ olsun Başkanımız gerekli talimatları vererek taş ocağının yapımından vazgeçildi. Turizm bölgesi olan Hamsiköy'de muhtarların ve vatandaşlarımızın hassasiyetini dikkate alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na teşekkür ederim”.

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