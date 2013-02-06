Türk sinema ve tiyatro dünyasının ünlü ismi Macide Tanır hayatını kaybetti. 1922 doğumlu sanatçı bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Macide Tanır Kimdir ?

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Opera Bölümü'nden sınıf atlayarak 3 yılda mezun oldu. Yüksek lisans sonrası 1943 yılında Devlet Tiyatroları'na katıldı. 1985 yılına kadar sahnelerde kaldı. Sanat yaşamı boyunca sayısı 50'yi aşan dünya tiyatro edebiyatının seçkin eserlerinin başrollerini oynadı.

TV seyircileri ise, kendisini, Şehnaz Tango dizisinde Şehnaz'ın annesi olarak tanımıştır.

Aldığı pek çok ödülün yanı sıra 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Sanatçının "Tiyatronun Cadısı" isimli bir anı kitabı vardır.