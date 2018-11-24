'Maceracı' programını yapan Murat Yeni, 'FETÖ'den tutuklandı

Erzincan'da, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, ‘FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.