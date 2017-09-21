Macar güzeli, Karadeniz doğasına hayran kaldı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- \'MISS World Hungary 2015\' (2015 Macaristan Güzeli) Daniella Kiss, Trabzon’da yapımı tamamlanan \'akıllı evler\'in tanıtımına katıldı. Türkiye’ye ilk kez gelen Macar güzel, \"Karadeniz çok güzel doğasına bayıldım\" dedi.

Kaşüstü Mevkii\'nde bir inşaat şirketi tarafından yapımı tamamlanan \'akıllı evler\'in tanıtımı Macaristan Güzeli Daniella Kiss’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtımda konuşan mimar Emrah Ömer Çam, şöyle dedi:

\"Lansman çalışmalarından sonra projemizi belli bir noktaya daha getirdik. Bölgenin en akıllı projesini yaptığımız için değerli bir çalışma olmasını istedik. Bunun için de 2015 yılı dünyanın en güzel Macar kızı seçilen Daniella Kiss’i buraya davet ettik. Onunla beraber bu projenin birlikteliği için çalışmaya başladık. Kendisi projemizin yüzü olacak. Projemiz sadece Türkiye’de değil yurt dışında da tanıtımları devam ediyor. Aynı zamanda şirket yüzü seçildiği için önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca tüm aktivitelerde yer alacaktır.”

Projelenin örnek dairelerinin ve akıllı ev yönetim sistemlerinin tanıtımı yapıldığı etkinliğe katılan Daniella Kiss ise ilk kez geldiği Türkiye’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Daniella Miss şöyle dedi:

\"8 yıl önce babam İstanbul’a gelmişti. Burada Kapalıçarşı’da biri çay içmesi için öneride bulunulmuş. Kabul etmeyince de arada tatsızlık olmuş. Bu yüzden Türkiye’ye ilk gelirken çok gergindim ama geldikten sonra fikirlerim değişti. Karadeniz çok güzel, doğasına bayıldım. Buranın yemekleri çok güzel. Bazı yemek ve nesne isimlerinin benzerleri Macaristan’da var. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Türk çayını ve kahvesini de tadım oldukça beğendim. Buranın insanları da çok sıcakkanlı.\"

Konuşmaların ardından örnek olarak hazırlanmış ev tanıtıldı.



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