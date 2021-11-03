Macar çellist Istvan Vardai, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak

İş Sanat, yeni sezonunu 12 Kasım'da Macar çellist Istvan Vardai'nin solist olarak katılacağı orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseriyle açacak.
Çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble, bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen'in batonu altında İş Sanat’ın açılış konserini gerçekleştirecek.
Macar çellist Istvan Vardai'nin solist olarak eşlik edeceği konser, 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da verilecek.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne aldığı 2014'teki konserin ardından 2. defa İstanbullularla buluşacak Istvan Vardai, konserde, Edward Elgar'ın çello konçertosunu seslendirecek.
Açılış konserinin repertuvarında ayrıca Gioacchino Rossini'nin "Hırsız Saksağan Uvertürü" ve Ludwig van Beethoven'ın "Pastoral Senfoni"si yer alacak.
Konserin biletleri, İş Kuleleri Salonu, Maximum Uniq Hall ana gişelerinin yanı sıra tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilecek.