Maç yorumu sırasında kıyafet reklamı yapan TRT spikeri sosyal medyanın gündeminde

TRT spikeri Deniz Satar sosyal medya hesabından Başakşehir-Galatasaray maçına ilişkin yorum yaparken kıyafet reklamı yapması sosyal medyada alay konusu oldu.

Süper Lig’de dün lider Başakşehir sahasında Galatasaray’ı sahasında konuk etti. 1-1 biten maçta, Başakşehirli Edin Visca ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Karşılaşmayı Instagram hesabından yorumlayan Deniz Satar ise Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören oyuncu hakkında hakemin kararı için, “Açıkçası ben de çok yadırgadım bu durumu” dedi.

Satar’ın ardından ünlü bir markanın reklamını yaparak "Bu arada elbisemi sormuşsunuz aşağıya linki bıraktım" demesi ise sosyal medyada dalga konusu oldu.