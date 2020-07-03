Maç yayınında kıyafet reklamı yapan TRT spikeri Deniz Satar istifa etti!

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladığı sırada kıyafet reklamı yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, görevini bıraktığını duyurdu.

Satar, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2010 yılında TRT'de ilk ekrana çıktığımda üniversite 2.sınıftaydım. Hep TRT'de çalıştım. Çok sevdim, çok emek verdim. Bugün kendi isteğimle veda ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Deniz Satar Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladığı esnada yaptığı kıyafet reklamıyla sosyal medyada gündem olmuştu.