Mabel Matiz'den LGBTİ aktivistleri Boysan, Zeliş ve Mert'in anısına yeni şarkı; Mavi!

Ah! Kosmos ve Mabel Matiz, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden LGBTİ+ aktivistleri Boysan Yakar, Zeliş Deniz ve Mert Serçe’nin anısına bir parça hazırladı.

Zero İstanbul'da yer alan habere göre, kayıtlarında Berke Can Özcan ve Gülşah Erol’un da eşlik ettiği ‘Mavi’ isimli parça şimdilik iTunes üzerinden dinlenebiliyor. Single’ın kapağında ise belgesel fotoğrafçısı Cemil Batur Gökçeer’in bir çalışması yer alıyor.

İkilinin parçayla birlikte paylaştıkları not şöyle;

"özlemi yazıya sığdırmak zor.

ses olduğunda düğümler yumuşuyor.

bu seslerin, düğümlerimize değmesi ve kalbimizdeki özlemi başka yıldızlarda da yankılandırması dileğiyle.

boysan, zeliş ve mert 'in anısına*

cesaretiniz ve mücadeleniz hepimize ilham olsun."

Sözlerini Mabel Matiz’in yazdığı parçayı buradan dinleyebilirsiniz.