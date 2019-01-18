Mabel Matiz: Umay Umay'ın şarkısı ve klibini görünce kafamda bir şey kırıldı

Şarkıcı Mabel Matiz, kendisine yöneltilen, “Hayatını değiştirdiğine inandığın üç şarkı nedir?” soruya, “Ofra Haza’dan Im Nin'Alu, müziğimi çok etkiledi. İkincisi Umay Umay ve Mete Özgencil’in şarkısı Düşmedim Daha’sı. Klibini gördüğüm anda kafamda resmen bir şey kırıldı" diyerek yanıt verdi.

Matiz, ilham aldığı kahramanını, “Kendi çocukluğum. O zamanlar radyoyu açar, yıldızlara bakarak müzikle ilgili hayaller kurardım. O çocuğun heyecanlanacağı şeyler beni motive ediyor ve üretirken beni yönlendiriyor” sözleriyle açıkladı.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Redbull.com’un özel röportaj serisi Dost Meclisi’nin konuğu olarak Göksel, Tuğçe Şenoğul, Ah Kosmos!’un sorularını yanıtladı.

Matiz, Göksel’in “Sanatın başka bir dalına yönelmeyi planlıyor musun?” sorusu karşısında “Bir süredir videolarımı kendim çekiyorum, arkadaşlarımla ortak prodüksiyon halinde. O üretme süreci ve sinematografi üzerine kafa yormak çok iyi geliyor. Tüm zamanımı buna ayırabileceğim bir dönem diliyorum” diye konuştu.

“Umay Umay'ın şarkısı ve klibini görünce kafamda bir şey kırıldı"

Şarkıcı Tuğçe Şenoğul’un, “Hayatını değiştirdiğine inandığın üç şarkı nedir?” şeklindeki sorusuna, Mabel Matiz, “Ofra Haza’dan Im Nin'Alu, müziğimi çok etkiledi. İkincisi Umay Umay ve Mete Özgencil’in şarkısı Düşmedim Daha’sı. Klibini gördüğüm anda kafamda resmen bir şey kırıldı. Zannediyorum ki müzik ve görsel anlayışım o kliple değişti. Son olarak Sezen Aksu’nun ‘Bir Çocuk Sevdim’ isimli şarkısı” yanıtını verdi.

“Ermiş kitabı beni resmen büyüledi"

Ah Kosmos!’un “Son dönemde büyülendiğin bir yazar var mı?” sorusuna Halil Cibran’ın Ermiş isimli kitabı şeklinde yanıtlayan Mabel Matiz, “Çünkü metni çok etkileyici, eskil ve zamansız. O zamansızlık hissi etkileyici geldi bana, kutsal bir kitap gibi” dedi.

“İlham aldığım kahraman kendim, 10 yaşındaki çocukluğum"

Bağımsız müziğin önemli temsilcilerinden Jakuzi müzik grubundan Taner Yücel, “Bence müzisyenler kayıtta, beste yaparken ya da sahnede bazı gizli kahramanlara öykünür. Senin kahramanların kimler?” sorusunu yöneltti. Mabel Matiz, “Zannediyorum üretirken bana en ilham veren kişi aslında yine kendim. Kendi çocukluğum daha doğrusu. Yazları damda yatar, yerel radyoyu açar, yıldızlara bakarak müzikle ilgili hayaller kurardım. O çocuğun heyecanlanacağı şeyler beni motive ediyor ve üretirken yönlendiriyor. O kahraman galiba 10 yaşındaki Fatih” diye yanıtladı.

Bir dinleyicisinin “Sarmaşık şarkısındaki kilimleri nereden buldun?” yönündeki şaka yollu sorusuna ise, “Kilimler orada duruyordu, biz gidip sadece klibi çektik. Antalya’nın Döşemealtı Köyü’nde. Yılın üç ayı yüzlerce, binlerce halının havalandırıldığı ve renklerinin daha iyi hale getirildiği bir alan. Bir belgeselde görmüştüm ve bir hafta sonra oraya gittik” diye yanıtladı.