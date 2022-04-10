Mabel Matiz’in yeni teklisi ‘Kavşaklar’ yayınlandı

Sanatçı Mabel Matiz’in yeni şarkısı ‘Kavşaklar’ tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Sözü ve müziği yine sanatçının kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü Alaca üstlendi. Pose Records tarafından dinleyiciye sunulan ‘Kavşaklar’, sanatçının beşinci solo albümünün şarkılarından biri.

‘Kavşaklar’ın ‘artwork’ çalışması Şilili sanatçı Maria Jesus Contreras tarafından yapıldı. Blind adlı mekanın sahnesinde çekilen video klibin yönetmenliğini Cenan Çelik, sanat yönetmenliği ise Anıl Can üstlendi.

Şarkı, dinleyicilerin Matiz’in diğer şarkılarından da aşikar olduğu gibi Türk müziği makamlarının urban-pop tarzıyla birleştirildiği bir tarzda düzenlendi.