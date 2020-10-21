Mabel Matiz'den "klibindeki dansçıları 55 saat aç susuz çalıştırdı" iddialarına yanıt

Klibinde dansçılarını kötü koşullarda çalıştırdığı iddia edilen Mabel Matiz açıklama yayınladı. Matiz, "Yaşanan sıkıntı, yönetimin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştıkları organizasyon firmasının, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Toy isimli yeni şarkısını yayınlayan Mabel Matiz'in dans ekibi sosyal medyadan kötü koşullarda çalıştırıldıklarına dair bir açıklama yaptı.



Kayaköy ve Patara'da çekilen klip boyunca aç ve susuz kaldıklarını söyleyen ekip yaptıkları açıklama, "Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi. Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!" dedi.



Gelişmelerin ardından Mabel Matiz'den iddialara yanıt verdi. Matiz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan sıkıntı, yönetimin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştıkları organizasyon firmasının, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır. Bu durumun Mabel Matiz’in şahsıyla ilgisi olmamakla birlikte; kendisi de yaşanılan bu sıkıntıdan duyduğu üzüntüsünü siz basın mensuplarıyla paylaşmak ister."