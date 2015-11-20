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Yaşam

Maaşta kadın ile erkek eşitliği 118 yıl sonra!

Türkiye'de bir erkeğin 100 dolar kazandığı işi yapan kadın, 80 dolar alıyor...

20 Kasım 2015 09:10

Yapılan bir araştırmaya göre, aynı işi yapan kadın ile erkeğin maaşları 118 yıl sonra yani 2133 yılında eşit olabilecek.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, maaş konusunda kadın-erkek eşitliği, 2133 yılına kadar sağlanamayacak.

Dünya Ekonomik Forumu,  sağlık, eğitim, ekonomi ve politika katılım konularını küresel ölçekte inceledi ve bir rapor hazırladı.

Rapora göre, kadın ve erkeklerin aynı işte eşit ücret almaları ancak 118 yıl sonra sağlanabilecek.

Kadın-erkek eşitliğini en iyi sağlayan ülkeler listesinin ilk üç sırasında İzlanda, Norveç ve Finlandiya var.

Suriye, Pakistan ve Yemen'in listenin sonunda yer aldığı sıralamada; Türkiye 145 ülke arasında 130'uncu.

Türkiye'de erkeğin 100 dolar kazandığı işi yapan kadın, 80 dolar alıyor.

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