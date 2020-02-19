Maaşlarını alamayan öğretmenler istifa etti, veliler eylem yaptı

İstanbul Kartal’da bulunan Ahmet Şimşek Koleji velileri, aylardır maaşlarını alamayan öğretmenlerin istifa etmesi nedeniyle çocuklarının eğitimden mahrum kaldığı gerekçesiyle okul önünde eylem yaptı. Veliler, okul yönetimi tarafından sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Okuldaki öğretmenlere ve diğer çalışanlara aylardır maaşlarının ödenmediğini, okuldaki kantin ve benzeri yerlerin kapalı olduğunu ve çocukların eğitimlerinden mahrum kaldıklarını iddia eden veliler, okul önünde toplanarak eylem yaptı. Veliler, çocuklarının eğitime devam etmesini ve okul yönetiminin sorunlara çözümler getirmesi gerektiğini belirtti. Okul önünde yapılan açıklamada, maaşlarını alamayan 15 öğretmenin istifa ettiğini, bu sebeple öğrencilerin ve velilerin mağdur duruma düştüklerini belirtildi.

Veli Ertuğrul Yılmaz, "Çocuğum 3. sınıfa gidiyordu. Okuldaki aksaklıklar, maaşların ödenmemesi... İki senedir bunlar yaşanıyordu. Bize çektikleri mesajlarda öğretmenleri suçlayan yönetim anlayışıyla karşı karşıyaydık. Biz Türkiye’nin geleceği için buradayız" dedi.



