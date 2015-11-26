Maaşını isteyen işçi öldürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir lisenin depreme karşı güçlendirme inşaatında çalışan ve maaşını isteyen işçi, firma sahipleri ile çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Firma sahiplerinin yanındaki kişi tarafından işlenen cinayette, ölen işçinin 2 kardeşi de darp edildi.

DHA'da yer alan habere göre, dün saat 12.00 sıralarında, depreme karşı güçlendirme çalışmaları nedeniyle boşaltılan Gelibolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde inşaatında çalışan taşeron işçiler Murat Al (41), kardeşleri Mehmet Al (40) ve Maşallah Al (29) ile çalışmalarının karşılığı olduğunu belirttikleri altı aylık maaşları için salı günü taşeron firma yetkililerine başvurdu.

Firma sahipleri M.Ç .ve İ.Ç. ile konuşan Al kardeşler, iddiaya göre, ‘Tamam yarın gelip hesap göreceğiz’ denmesi üzerine inşattan ayrıldı. Dün okul inşaatına gelen 3 işçi kardeş, firma sahibiyle konuşurken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre firma sahiplerinin yanlarında bulunan R.A. (Ramazan Avcı) (35) belindeki tabancasını çekerek Mehmet Al’a ateş etti. Ardından arbede çıktı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar olayı polise bildirdi.