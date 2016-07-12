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Spor

Maaşı tartışılan Ersin Düzen kulüp yöneticisi oldu!

Denizlispor'un yeni başkanı Süleyman Urkay'ın yönetim kurulunda Ersin Düzen de yer aldı

12 Temmuz 2016 21:28

TRT'den ayda 278 bin TL maaş aldığı TBMM'de tartışılan spiker Ersin Düzen, PTT 1. Lig ekibi Denizlispor'un yönetiminde yer aldı.

Denizlispor’un kongresinde göreve getirilen Süleyman Urkay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda spor spikeri Ersin Düzen de yer aldı.

Başkan Urkay, Düzen’i yönetime kendisinin davet ettiğini söyledi, “Yaklaşık 5 ay önce İstanbul’da karşılaştığım Ersin beyle bir süre sohbet ettik. O sohbette böyle bir konu geçti. Ben de yönetim listesini oluştururken kendisini aradım ve yönetime girmesini istedim. Kabul edince listeye aldım” dedi.

Düzen, yönetimde yer almasını sosyal medya hesabından, “Denizlispor’a zor dönemde sahip çıkıp, başkan olan Süleyman Urkay’ı tebrik ederim. Horozlar inşallah güzel günler görecek, hayırlı olsun” sözleriyle paylaştı.

 

Aldığı para tartışma konusu olmuştu

 

EURO 2016’da TRT için mikrofon başına geçen, Fransa’dan günübirlik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği iftar yemeğine katılıp, geri dönen spiker Ersin Düzen’in maaşı olay olmuştu.

TRT’nin ödediği rakamlar ortaya çıkınca haftada iki gün Stadyum programını sunan Ersin Düzen’in 278 bin TL aldığı ortaya çıkmıştı.

 

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