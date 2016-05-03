Maaşı ödenmeyen tiyatrocu sahnede ceketini çıkardı, "Bu alın teri, herkes saygı duymuyor" dedi

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda (BBT) 20 yıldır sahne alan tiyatrocu Mert Asutay'ın, 6 aydır maaşını alamadığı iddia edildi. Sahneye son kez çıkan Asutay, veda konuşmasında ceketini çıkararak, "Bu alın teri, maalesef herkes saygı duymuyor" dedi.

Gazete Müstehak'ta yer alan habere göre; veda konuşmasında son oyununu oynadığını söyleyen Asutay “Bu son oyun oldu gerçekten. Bir daha tekrarı olmayacak. Birçoğunuzu ben tanıyorum. Burayı çok özleyeceğim. Çok politik bir şeyler de söyleyebilirim. Herkes gerçeği biliyor. Şunu yapıyorum; ben erkek olduğum için soyunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ceketini çıkaran ve sırtındaki terleri gösteren Asutay, “Bu hepinizin çalıştığı gibi alın teri. Bu alın terine herkes maalesef saygı duymuyor. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Saçmaladım, hepinizden özür diliyorum. Bu tiyatroya sahip çıkın. Bu tiyatroda neler olup bittiğine de sahip çıkın. Kamuoyuna çok ihtiyacımız var Türkiye’de. Burada da ihtiyacımız var.” dedi.