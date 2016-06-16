Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı'nın 4 maddesi kabul edildi

Muhalefet partilerinin ve eğitim bilimcilerin tepkisine neden olan Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı, Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Tasarıdaki dört madde, Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet'te yer alan haberde; tasarının kabul edilen maddelerine göre, merkezi İstanbul'da olan 'Türkiye Maarif Vakfı' adıyla bir vakıf kurulacağı belirtiliyor. Bu vakıf, yurt dışında okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek; okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.

Bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek olan vakıf; araştırma, geliştirme çalışmaları yapacak, yayınlar, metotlar geliştirecek. Maarif Vakfı, ihtiyaç halinde faaliyetlerini, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler kurarak veya devralarak gerçekleştirebilecek. Vakıf, yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

Maarif Vakfı'na MEB bütçesinden

1 milyon lira aktarılacak

Mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak. Mütevelli heyeti üyelerinin 4’ü Cumhurbaşkanı ve 3’ü Bakanlar Kurulu tarafından atanacak.

Heyet, 7 daimi üye ile 2’si Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcisi olmak üzere, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü, yurt dışındaki kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla, bedelsiz olarak vakfa devredilecek. Maarif Vakfı için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyon lira aktarılacak.

"Milli Eğitim Bakanlığı devre dışı bırakılacak"

8 maddelik Maarif Vakfı Kanunu'na muhalefet partileri şerh koydu. CHP, tasarının yasalaşması durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın devre dışı bırakılacağını ve eğitimin planlanmasının da AKP’ye yakınlığıyla bilinen dini vakıfların güdümüne ve yönlendirmesine bırakılacağını vurgulayarak tasarıya itiraz etti. CHP tasarının Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu ihlâl ettiğini vurguladı.

HDP de kamusal ve parasız hizmet olarak MEB tarafından yerine getirilmesi gereken eğitimin özel şirket gibi hareket edecek bir vakıfa devredilmek istendiğini vurgulayarak tasarının anayasanın “eğitim öğretim devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır” ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor.

Tasarı için HDP; “AKP iktidarının eğitimde oluşturmak istediği neoliberal dönüşümün en çıplak hali bu vakfın kuruluşunda kendini dışa vurmuş durumdadır” dedi. Mütevelli heyetinin yapısına da itiraz eden HDP; "İdeolojik olarak doğrudan Saray'a bağlı bir mütevelli heyeti ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

MHP ise muhalefet şerhinde, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti’ni oluşturacak kişilerin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu’ndan bağımsız olarak seçilmesi gerektiğini ve merkezinin İstanbul değil Ankara’da olması gerektiğini belirtti.