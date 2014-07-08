'Maalesef içimizde cemaate karşı gereken tepkiyi koymayanlar var'

Başbakan Tayyip Erdoğan, "paralel yapı" olarak nitelediği Fethullah Gülen cemaatine ilişkin verilen mücadelede parti içerisine eleştiride bulunarak, "Ne yazık ki içimizde de hala gereken tepkiyi koymayanlar var. Kimi belediyelerde bakanlıklarda cesaretle bu işin üzerine gidilmediğini görüyoruz" dedi.

Partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçilmemiz durumunda paralel yapıyla mücadele bir üst kademede daha güçlü şekilde devam edecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Eğer cumhurbaşkanı seçilirsek paralel devlet yapılanmasıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Pazar günü Erzurum'daydık. Erzurum 30 Mart'ta yüzde 59 ile destek vererek parelel yapıyla mücadelede güçlü bir şekilde arkamızda durdu. Pazar günü de bu teyid edildi. Sadece Erzurum değil 81 vilayet bizden bunu bekliyor. Biz 17 Aralıktan itibaren paralel yapıyla zaten her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı seçilmemiz durumunda bu mücadele bir üst kademede daha güçlü şekilde devam edecek.

Ulusal güvenliğimizi tehdit eden paralel yapıyla mücadelede küçük dirençler yaşandığını görüyoruz. Yargı içinde meselenin ciddiyetinin anlaşılmadığı, yargı içindeki paralellerin hukuksuzluk peşinde olduğunu görüyoruz. CHp ve MHP zaten bu ihanet şebekesini koruyor. Ne yazık ki içimizde de hala gereken tepkiyi koymayanlar var. Kimi belediyelerde bakanlıklarda cesaretle bu işin üzerine gidilmediğini görüyoruz. Devekuşu kafasını kuma gömer kimse görmüyor sanar. Millet kimin ne yaptığını görüyor. Kimin sessiz kaldığını kimin kafasını kuma gömerek ihanete göz yumduğunu görüyor ve biliyor. Bu ihanet şebekesine göz yumanlar müsamaha gösterenler bilsinler ki biz de milletimiz de bunu not ettik ediyoruz. Millet nezdinde hiçbir eylem hesapsız kalmaz.