M. Kutlukhan Perker çizgileriyle T24'te

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin dünyada da tanınan çizerlerinden M. Kutlukhan Perker (M.K. Perker) T24 ekibine katıldı. M.K. Perker'in T24'teki ilk çizgisi 7 Aralık Pazartesi günü yayımlanacak.

Çok sayıda uluslararası yayında çalışmaları yayımlanan Tan Oral ve Selçuk Demirel'in ardından M.K. Perker de T24 çizerleri arasına katıldı.

Dünyada New York Times ve New Yorker'dan, The Washington Post ve The Wall Street Journal'a, Türkiye'de başlıca mizah dergilerinden gazetelere kadar çok sayıda yayında çizen, 10'un üzerinde çizgi roman albümü yayımlanan, çalışmaları uluslararası ve ulusal ödüller kazanan M.K. Perker, T24'e düzenli olarak çizecek, T24 haberleri ve yazılarının görsellerinde sanatçının çizimleri de kullanılacak.

M.K. Perker kimdir?

İlk karikatürü 1988 yılında Gırgır dergisinde yayınlandı. 1990 yılında 17 yaşındayken profesyonel çizerliğe başladı. Gırgır, Fırt, Avni, Dıgıl, Hıbır, Leman, Lemanyak ve Penguen mizah dergileri; Milliyet, Sabah, Hürriyet, Radikal, Yeni Binyıl, Vatan, HaberTürk gazeteleri; Aktüel, Esquire, Cosmopolitan, NTV Tarih, Öküz ve Ot dergileri ve daha birçok yayında çalıştı.

2001 Yılında New York'a yerleşti ve The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The New Yorker, Mad, Heavy Metal, The Progressive, The Columbia Journalism Review başta olmak üzere çok sayıda yayında çizdi.

DC Comics, Vertigo, Dark Horse, Image gibi dünyanın önde gelen çizgi roman yayınevlerinden çıkan 10'un üzerinde albümü yayımlandı. The Society of Illustrators'a üye olarak kabul edildi, Eisner ödüllerine aday gösterilen ilk ve tek Türkiyeli çizer oldu.

Çizerliğinin yanı sıra başta Rock Kazanı, Pilot, Hara Kiri, Türk Mucizesi ve Karakarga Dergi olmak üzere birçok yayın çıkardı. 2016 yılından beri Yelda Cumalıoğlu ile birlikte kurduğu Kara Karga Yayınevi'ni yönetiyor.

Halen Hürriyet gazetesine günlük karikatürler ve Ece isimli çizgi diziyi, Ot dergisine de Defterler isimli çizgi diziyi çizmeye devam eden M. K. Perker, T24'ün tek kâğıt baskılı yayını olan ve her yıl aralık ayında yayımlanan Yıllık'ta yer alan yeni yıl öykülerinin de çizimlerini yapıyor.