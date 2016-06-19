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Yaşam

LYS soru ve cevapları yayınlandı

Telif hakkı ÖSYM'ye ait soruların, kurumun yazılı izni olmadan kullanılamayacağı uyarısı tekrarlandı

19 Haziran 2016 18:01

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) ilk oturumları olan LYS-4 (Sosyal Bilimler) ile LYS-1 (Matematik) tamamlandı. Üniversite adayları 18 Haziran Cumartesi günü LYS-4 (Sosyal Bilimler), 19 Haziran Pazar günü de LYS-1’e (Matematik) katıldı. Adayların merakla beklediği sınav soruları ise ÖSYM tarafından internet sitesi üzerinden yayınlandı. 

LYS-1 ile  LYS-4 soru ve cevap anahtarı için tıklayınız
 

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı

 

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, dün gerçekleştirilen LYS-4 sosyal bilimler sınavı ile bugün yapılan LYS-1 matematik sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı 14.00'de ÖSYM'nin internet sitesine konuldu.

 

Telif hakkı uyarısı yapıldı

 

ÖSYM, 2016-LYS'de kullanılan soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu hatırlatarak, telif hakkı ÖSYM'ye ait soruların, kurumun yazılı izni olmadan görsel ve işitsel ortamda kullanılmayacağı uyarısını tekrarladı.

 

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