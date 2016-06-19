LYS soru ve cevapları yayınlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) ilk oturumları olan LYS-4 (Sosyal Bilimler) ile LYS-1 (Matematik) tamamlandı. Üniversite adayları 18 Haziran Cumartesi günü LYS-4 (Sosyal Bilimler), 19 Haziran Pazar günü de LYS-1’e (Matematik) katıldı. Adayların merakla beklediği sınav soruları ise ÖSYM tarafından internet sitesi üzerinden yayınlandı.

LYS-1 ile LYS-4 soru ve cevap anahtarı için tıklayınız



ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, dün gerçekleştirilen LYS-4 sosyal bilimler sınavı ile bugün yapılan LYS-1 matematik sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı 14.00'de ÖSYM'nin internet sitesine konuldu.

Telif hakkı uyarısı yapıldı

ÖSYM, 2016-LYS'de kullanılan soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu hatırlatarak, telif hakkı ÖSYM'ye ait soruların, kurumun yazılı izni olmadan görsel ve işitsel ortamda kullanılmayacağı uyarısını tekrarladı.