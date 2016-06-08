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LYS giriş yerleri açıklandı

ÖSYM, LYS sonuçlarını 18 Temmuz Pazartesi günü açıklayacağını duyurdu

08 Haziran 2016 18:19

ÖSYM LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5 oturumunda gerçekleştirilecek olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için sınav giriş yerlerini bugün itibariyle açıkladı.

Adaylar sınav giriş yerlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren öğrenciler arasından 190 ve üzeri puan alıp LYS'ye girmeye hak kazanan öğrenciler LYS'ye girmeye hak kazanmıştı. 

Sınav giriş yerleri açıklanan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın tarihleri ise şöyle;

LYS-1: Matematik - 19 Haziran 2016 Pazar

LYS-2: Fen Bilimleri - 25 Haziran 2016 Cumartesi

LYS-3: Edebiyat-Coğrafya - 26 Haziran 2016 Pazar 

LYS-4: Sosyal Bilimler - 18 Haziran 2016 Cumartesi 

LYS-5: Yabancı Dil -  25 Haziran 2016 Pazar günü 

ÖSYM, LYS sonuçlarını 18 Temmuz Pazartesi günü https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklayacak.

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