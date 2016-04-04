LYS'ye başvuracaklar için ipuçları

Üniversiteye geçiş sınavlarının ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için ikinci adımı olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) için başvuru süreci başladı. Haziran ayında 5 ayrı oturum halinde yapılacak LYS’ler için başvurular 14 Nisan Çarşamba günü son bulacak. Ancak ücret ödemek için adayların süresi 15 Nisan’da bitecek. LYS’ler için girilecek sınavların seçiminden ve ücretlerin yatırılmasının ardından başvuru işlemi tamamlanmış olacak.

Habertürk yazarı Pervin Kaplan'ın "LYS'ye başvuracaklara tüyolar!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

LYS’lerin sonuçları ile yükseköğretim kurumlarının dört ya da üzerindeki lisans programlarını seçme hakkına sahip olacaksınız. Ancak her başvuruda olduğu gibi adayların girecekleri LYS’leri belirlerken ve başvuru gerçekleştirirken yaptığı hatalar var. Oysa yapacağınız başvuru sizin gireceğiniz sınavları belirleyecek ve bu sınavlardan alacağınız puanlar da tercihlerinizde etkili olacak.



Bu yazı dizisinde LYS başvurularınızı yaparken dikkat etmeniz gereken noktaları anlatacağız. Hangi sınavlardan hangi puanların çıkacağını, tercih için doğru stratejiyi nasıl belirleyeceğinizi anlatacağız.









Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları, yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık ve üzerinde lisans programlarını tercih etmek için kullanılacak. Önümüzdeki haziran ayında yapılacak bu sınavlar 5 ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar bu sınavlara, hangi bölümlerde okumak istiyorlarsa bu bölümlerin istediği puanları dikkate alarak başvuru yapacak.



Adayların LYS’lerin tüm oturumlarına katılma zorunlulukları yok. Ancak bir adayın puanının hesaplanabilmesi için en az 2 sınava girmesi şartı var. Çünkü ÖSYM, 2013 yılında bir değişiklik yaparak puan hesaplama kuralını değiştirdiği için artık LYS’de tek oturuma katılan adayların puanları hesaplanmıyor. Bu yüzden de adayların puanlarının hesaplanabilmesi için en az 2 sınava girmeleri gerektiğini unutmaması gerekiyor.



“2 sınav kuralı” yalnızca dil puanları ile tercih yapacak adayları bağlamıyor. Bu adayların puanları hesaplanırken, YGS’den sonra yalnızca Dil Sınavı’na (LYS-5) girmeleri yeterli olacak.

Alternatif puanlarınız olsun

Ancak size tavsiyemiz eğer yabancı dil konusunda da yeterli eğitim aldığınızı düşünüyorsanız mutlaka 5 sınava da başvuru yapmanız olacak. Yıllardır öğrencilere söylediğimiz “5 sınava da başvurun” önerisi, artık ÖSYM duyurularında da adaylara tavsiye ediliyor. Daha farklı puan türlerinde puanınızın hesaplanabilmesi için bu sınavların tümüne girebilirsiniz. Nasıl tüm sınavlara girme zorunluluğu yoksa, tüm sınavlara girmenizin önünde de bir kısıtlama bulunmuyor. Adaylar isterlerse 3 isterlerse 5 sınava da girebilir.

Puan türleri değişebilir

Ayrıca tüm sınavlara girmeniz bölümlerde olası puan değişiklikleri durumunda mağdur olmanızı engeller ve ek yerleştirme döneminde açılacak yeni programlar için de yine tercih seçeneklerinizi genişletir. ÖSYM de LYS başvuruları başladığında yaptığı duyuruda “Yeni açılacak programlar, puan türlerinde oluşabilecek değişiklikler gibi durumlar nedeniyle farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adayların LYS’lerin tamamında sınava girmeleri yararlarına olacaktır” diyerek bu gerçeğe dikkat çekiyor







Hangi gün hangi sınav var?



18 Haziran Cumartesi: LYS-4 (Sosyal Bilimler)

19 Haziran Pazar: LYS-1 (Matematik)

25 Haziran Cumartesi: LYS-2 (Fen Bilimleri)

25 Haziran Cumartesi: LYS-5 (Yabancı Dil)

26 Haziran Pazar: LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya





Her bir oturumun ücreti 35 lira

LYS’lerin her oturumu için adayların 35 TL ödemesi gerekiyor. En az 2 sınava girileceği için bir adayın ödemesi gereken en düşük miktar 70 TL. Tüm sınavlara girmek isteyen aday ise 175 TL ödeyecek. LYS’ler için başvurular 14 Nisan’da son bulurken, ücret yatırmak için adayların 15 Nisan’a kadar süreleri olacak.

2 hafta sonu 5 ayrı sınav var

LYS’ler önümüzdeki haziran ayında 2 hafta sonunda yapılacak. Bu yıl ilk sınav 18 Haziran Cumartesi günü Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) ile başlayacak. Sınav sabah 10.00’da gerçekleştirilecek ve 135 dakika sürecek. 19 Haziran Pazar günü ise saat 10.00’da başlayacak ve 135 dakika sürecek Matematik Sınavı (LYS-1) var.



25 Haziran Cumartesi günü 2 sınav olacak. Bu sınavların ilki saat 10.00’da başlayacak ve 135 dakika sürecek Fen Bilimleri (LYS-2) Sınavı olacak. Aynı gün saat 14.30’da ise 120 dakikada tamamlanacak Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) yapılacak. Bu yılın LYS maratonu, 26 Haziran Pazar günü yapılacak Edebiyat- Coğrafya (LYS-3) Sınavı ile son bulacak. Bu sınav da saat 10.00’da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Ya başvuru merkezi ya internet

Adayların LYS başvurularını yapmak için izleyecekleri iki yol bulunuyor. Bunlardan biri 3 TL hizmet bedeli ödeyerek ÖSYM başvuru merkezlerine gitmek. Eğer başvuru merkezini seçerseniz 14 Nisan mesai saati bitimine kadar işleminizi yapmalısınız. Bu merkezlerde başvurular resmi işgünlerinde ve mesai saatleri içinde alınıyor. Başvuru merkezine şahsen gitmeniz şart. Yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı ve süresi geçerli pasaport ile doldurduğunuz Aday Başvuru Formu olmalı. Görevli işleminizi yaptıktan sonra size bilgilerinizi kontrol etmeniz için bir çıktı verecek. Bunun üzerinde yer alan onay kodunu görevliye verdiğinizde bu kod sisteme girilecek. Unutmayın, onay kodu girilmemiş başvurularda sınav ücreti yatıramazsınız. Bu durumda da başvurunuz geçerli sayılmaz ve sınavlara da giremezsiniz.



Eğer başvurunuzu bireysel olarak ÖSYM’nin internet sayfası üzerinden yapacaksanız süreniz 14 Nisan’da saat 23.59’da sona erecek. Bu durumda da “Başvuru işlemi ÖSYM’ye bildirilmiştir” uyarısını mutlaka görmeniz ve yazıcıdan da çıktı almanız gerekiyor. Eğer hata yapmaktan çekiniyorsanız bir başvuru merkezinden işleminizi gerçekleştirmeniz doğru olacak.

Bilgilerinizi mutlaka kontrol edin

Başvurusunu tamamlayan adaylar sınav ücretlerini yatırdıktan sonra başvuruları geçerli olacak. Eğer ücret yatırmazsanız işleminiz tamamlanmamış sayılacak ve sınavlara girme hakkınız olmayacak. Zaten adınıza sınav giriş belgesi de düzenlenmeyecek.



Başvurunuzu yaptınız ve ücretinizi yatırdınız ancak bilgilerinizi mutlaka ÖSYM’nin aday giriş bilgilerinizi düzenleyen https://ais.osym. gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol edin ve bunların bir dökümünü alın. Bu belgeyi de yerleştirme işlemine kadar saklayın