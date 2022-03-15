Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi: Putin’in Taliban’dan farkı yok, bu bir çılgınlık

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’nın Polonya sınırında bulunan Lviv kentinin belediye başkanı Andriy Sadovyi, “Putin’in Taliban’dan farkı yok, bu bir çılgınlık” diyerek sitem etti.

“Lviv bir kültür başkentidir ve UNESCO’nun koruması altındadır ama biz Afganistan’da yaşananları gördük. Afganistan’da Taliban tarihi mirası tamamen yok etti” diyerek Taliban benzetmesi yapan Sadovyi, Rusya saldırısı için, “İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlara çok benziyor. Ama bugün dünya, medya aracılığı ile Rusya’nın neler yaptığını görüyor” dedi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtlayan Lviv Belediye Başkanı Sadovyi, “Rusya şehirleri ve altyapıyı hedef alıyor. Bugün Mariupol ve Harkov’daki meslektaşlarımla görüştüm. Mariupol tamamen yıkılmış durumda. Rus saldırganlar sivilleri, çocukları, yaşlıları vuruyor. Binlerce ölü var” diye bilgilendirdi.

“Mobil yaşam merkezlerine ihtiyacımız var”

Saldırı altındaki kentlerden sürekli bir göç yaşandığını belirten Sadovyi, “Geçtiğimiz haftalarda 200.000’den fazla göçmen geldi, hepsi farklı bölgelerden. Harkiv, Kiev, Mariupol… Her gün gelenlere yenileri ekleniyor. Yardıma ihtiyacımız var. Uluslararası organizasyonlar çok önemli ama bizim aynı zamanda mobil yaşam merkezlerine ihtiyacımız var. Okullarımızı, tiyatromuzu, kütüphanemizi göçmenlerin barınacakları yerler haline getirdik, bazı vatandaşlarımız evlerini açtı, elimizden gelen gıda yardımını yapıyoruz ama ne kadar süre buralarda kalabilirler? Boş alanlara prefabrik konutlar inşa etmemiz gerek” diye konuştu.

“Antalya’daki zirveyi takip ettim, bu savaş kolay bitmeyecek”

En çok 3000 bin göçmene ev sahipliği yapabileceklerini belirten Sadovyi, “Bir günlük gıda ve barınma masrafı 1 milyon doları buluyor” dedi; ihtiyaçlarını şöyle sıraladı:

“Gıda ve insani ihtiyaçlar için paraya ihtiyacımız var. Ben bu savaşın uzun süreceğini düşünüyorum. Antalya’daki zirveyi takip ettim. Bu savaş kolay bitmeyecek. Ancak bizim Lviv belediyesi olarak belli bir kapasitemiz var. Polonya’daki kardeş belediyelerle koordine içinde çalışıyoruz ama Varşova Belediye Başkanı ve Krakow Belediye Başkanı ‘Biz kapasitemizi doldurduk, artık Ukrayna’dan göçmen alamayız’ dediler.”

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