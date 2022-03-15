Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi; Rus güçleri Herson’da kontrolün ele geçirildiğini söyledi

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerlerine seslenerek, "savaşı devam ettirmenin utancı yerine teslim olma" çağrısında bulundu.

Konuşmasını Rusça yapan Zelenski, "Ukrayna halkı olarak size yaşamanız için ikinci bir şans veriyoruz. Eğer kuvvetlerimize teslim olursanız size her insanın davranılmayı hak ettiği şekilde davranacağız: Onurla" dedi.

Zelenski, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin salı günü devam edeceğini açıkladı.

Çeşitli kaynaklar, sabah saatlerinde başkent Kiev'de patlamalar duyulduğumu belirtti.

Oligarkların önde gelenlerinden Rostec CEO'su ve eski KGB çalışanı Sergey Çemezov'un 140 milyon sterlinlik yatına İspanya'da el konuldu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

İşte dakika dakika 15 Mart'ta yaşananlar...

23.00 Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi.

21.58 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı.

21.39 ABD televizyon kanalı FOX TV kameramanının, Ukrayna'da dün aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

18.00 Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dahil 13 ABD'li diplomatı yaptırım listesine aldı.

17.30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya’yı kınamasını ve Ukrayna’nın işgaline destek olmamasını istedi.

Stoltenberg, "NATO toprağının her karışını koruyacağız" dedi.

16.17 İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile Rusya’ya yönelik mali yaptırımlar konusunu ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ve Kuleba "uzun ve verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kuleba’nın Lapid’e İsrail’in Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuk çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği belirtilerek, Rusya’ya yönelik mali yaptırımlar konusunda İsrail’in durumunu görüştüğü aktarıldı.

Lapid de mevkidaşına İsrail’in Ukrayna’ya gönderdiği insani yardım ve burada kuracağı sahra hastanesi hakkında bilgi verdi.

16.03 Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu. Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor." ifadesini kullandı.

15.33 Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna başkentine yaptığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna acil durumlar servisi, ilk açıklamada ölü sayısını 2 olarak duyurmuştu.

15.04 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa'nın Rusya karşısında Ukrayna'yı savunarak kendi güvenliğini güçlendirebileceğini söyledi ve Batı'dan daha fazla silah desteği istedi.

Danimarka, Finlandiya, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'ten oluşan Birleşik Krallık liderliğindeki Ortak Seferi Gücü'nün liderlerine video bağlantı ile seslenen Zelenski, "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz ve Ukrayna ayakta kalamazsa her şeyle Avrupa karşı karşıya kalacak. Bize yardım ederek kendinize yardım etmenizi istiyorum" dedi.

"Ne tür silahlara ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz" diyen Zelenski, "Desteğinize minnettarız ancak fazlasına ihtiyacımız var" dedi.

Liderliği için Britanya Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenski, "Rusya'yı durdurabiliriz. İnsanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte demokrasinin yok oluşunu durdurmak; bunu bizim topraklarımızda yapmak daha kolay olacak. Yoksa size de gelecekler" ifadelerini kullandı.

13.04 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya-Ukrayna arasında yapılan müzakere görüşmelerinin nereye varacağını tahmin etmek için “erken” olduğunu söyledi. Peskov, öte yandan görüşmelerin devam etmesinin “olumlu” olduğunu söyledi.

Peskov, Rus televizyonunda haber yayını sırasında yapılan savaş karşıtı protestoyu “holiganlık” olarak değerlendirdi.

12.43 Ukrayna acil durum hizmetleri, Rusya'nın sabah saatlerinde Kiev'deki bir apartmanı vurduğunu ve iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

12.25 Kiev Belediye Başkanı, şehirde 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Telegram hesabından yapılan açıklamada 15 Mart 20.00’den 17 Mart 07.00’a kadar sokağa çıkmanın yasak olduğu belirtildi. Belediye Başkanı “Durum çok zor ve tehlikeli” dedi.

12.04 Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya desteklerini göstermek için bugün başkent Kiev'e giderek Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ile bir araya gelecek.

Çekya Başbakanı Petr Fiala; Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczyński ve Slovenya Başbakanı Janez Janša'nın bölgeye Avrupa Birliği Konseyi'nin temsilcileri olarak gideceğini ifade etti.

Fiala, "Ziyaretin amacı Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ve onun bağımsızlık ile özgürlüğüne olan açık desteğini göstermektir" dedi.

11.13 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Rus güçlerinin Ukrayna’nın güneyinde bulunan Herson bölgesinde tüm kontrolü sağladığını söyledi.

Konashenkov, Rus güçlerinin son 24 saat içinde 6 Bayraktar TB-2 dronunu da vurduğunu ekledi.

09.18 Dün akşam Rusya devlet haber kanalı 1. Kanal'ın (Pervıy Kanal) editörlerinden Marina Ovsyannikova, ülkenin en çok izlenen haber programlarından biri canlı yayındayken stüdyoya girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto etti.

Ovsyannikova, sunucunun arkasından bir anda kadraja girerek elinde bir poster tutarak, "Savaşı durdurun. Savaş hayır" diye bağırdı.

Editörün elinde tuttuğu yarısı İngilizce yarısı Rusça yazılmış posterde, "Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyor" ifadeleri yer aldı. Posterin altında, "Savaşa karşı Ruslar" imzası bulunuyordu.

08.48 Fox News muhabiri Benjamin Hall, Ukrayna’nın başkenti Kiev çevresinde sahadan haber aktarırken yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fox News yayınında sunucu John Roberts, muhabir Benjamin Hall’ın Ukrayna’da hastanede olduğunu bildirdi. Roberts, yaşananlarla ilgili az detay bilindiğini, Hall’ın durumunun da detaylı bilinmediğini söyledi.

Geçen günlerde ABD’li ödüllü gazeteci Brent Renaud, TIME gazetesi için haber hazırlarken Ukrayna içinde vurularak öldürülmüştü.

07.16 Çeşitli kaynaklar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlamalar duyulduğunu bildirdi.

07.12 Oligarkların önde gelenlerinden Rostec CEO'su ve eski KGB çalışanı Sergey Çemezov'un 140 milyon sterlinlik yatına İspanya'da el konuldu.

05.13 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerlerine seslenerek, "savaşı devam ettirmenin utancı yerine teslim olma" çağrısında bulundu.

Konuşmasını Rusça yapan Zelenski, "Ukrayna halkı olarak size yaşamanız için ikinci bir şans veriyoruz. Eğer kuvvetlerimize teslim olursanız size her insanın davranılmayı hak ettiği şekilde davranacağız: Onurla" dedi.

04.24 Zelenski, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin salı günü devam edeceğini açıkladı.

01.02 Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Suriye’den 16 bin paralı askerin Ukrayna’ya getirilebileceğini açıklanmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

00.45 Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

00.30 Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanıp İstanbul Havalimanı'na indi.

Rus milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak İstanbul'a geldi. Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor.