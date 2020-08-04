'Luther' dizisi film oluyor

BAFTA’da Onur Ödülü alan oyuncu Idris Elba, ödülün ardından yaptığı açıklamada, bir dedektifi canlandırdığı BBC dizisi 'Luther'in film versiyonunun yapılacağını açıkladı.

"Filmin gerçekleştiğini görmek istediğimi söyledim. Sanırım bir filme doğru gidiyoruz ve bunun gerçekleşmesini dört gözle bekliyorum" diyen Elba, "Bu gerçekleşiyor. Filmde yapılabileceklerin bir sınırı yok. Daha keskin, sert bir senaryo olabilir. Öyküye uluslararası bir nitelik katılabilir ama John Luther daima John Luther olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Elba, bu ayın başlarında Sky News’la yaptığı röportajda 'Luther'in uzun metrajlı filminin çekilmesini istediğini belirtmişti. Yönetmenlik ve yazarlığın yanı sıra sektörel anlamda daha fazla harekete geçmek istediğini dile getiren oyuncu, kendi prodüksiyon şirketiyle yaklaşık beş yıldır üretim yaparak yeni yetenekler keşfetme konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.