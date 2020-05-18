"Lütfi Özkök: Portreler" sergisi çevrimiçi erişime açıldı

İstanbul Modern, fotoğraf sanatçısı ve şair Lütfi Özkök’ün İsveç’teki arşivinden derlenen ve çektiği portre fotoğraflardan oluşan "Lütfi Özkök: Portreler" sergisini çevrimiçi erişime açtı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, sergide sanatçının kadrajından çıkan Nâzım Hikmet, Samuel Beckett ve René Char gibi 80 ismin portresi yer alıyor. 1950’lerden 1990’ların sonuna uzanan döneme ait fotoğraflardan oluşan sergi, 24 Nobel ödüllü yazarın aralarında bulunduğu 89 portreden oluşuyor.

Fotoğraflara metin, obje ve belgelerin eşlik ettiği sergide bu veriler aracılığıyla hem sanatçının portrelerini çektiği kişilerle ilişkisi gösteriliyor hem de sanatçının kişisel hikâyesi üzerinden bir dönemin okuması yapılabiliyor.

Özkök, Nâzım Hikmet’in belleklerde yer edinen ünlü portrelerini ilk kez 1959’da Stockholm’de çekti. Sanal turda İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi yöneticisi ve serginin küratörü Demet Yıldız, Osman İkiz’in sanatçının hayatına ve çalışmalarına odaklanan kitabı "Rüzgârların Yolunda" ile Nilgün Uzun Uluocak’ın editörlüğünü yaptığı "Portreler, Türk Edebiyatına Dönemsel Bakış" kitabından alıntıları seslendiriyor.

Sergi şuradan ziyaret edilebilir.