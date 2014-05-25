Lütfi Elvan: Hızlı trene 200 kez sabotaj yapıldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul - Eskişehir arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında son 2 haftada 200 kez sinyalizasyon ve haberleşme hattı kablolarının kesildiğini belirterek, bunun bir sabotaj olduğunu söyledi. Bakan Elvan, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan hattın açılışının da, Haziran ayının ikinci haftasında gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirtti.

İstanbul- Eskişehir YTH hattına sabotaj

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakan Elvan Karaman Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. 29 Mayıs da açılması planlanan İstanbul- Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattına sabotaj düzenlendiğini öne süren Bakan Elvan, şunları söyledi:

''Bildiğiniz gibi 3 hafta önce Mayıs ayının ikinci yarısında Eskişehir- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının devreye alınacağını ve Ankara - İstanbul Hızlı Tren hattının hizmete başlayacağını ifade etmiştim. Çalışmalarımız tamamen bu yönde gidiyordu. Ancak bazı talihsiz diyebileceğim durumlarla karşı karşıya kaldık. Daha doğrusu talihsizlikten de öte çok ciddi bir şekilde sabotaj girişimiyle karşı karşıya kaldık. Son 2 haftada toplam 200 adet sinyalizasyon ve haberleşme kablolarımız kesildi. Sadece bunlarla yetinmeyip 70 adet ray devresi bağlantı sistemi yine birileri tarafından kesildi. Biz tabi bununla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Özellikle bu güzergahtaki Valiliklerimiz ve Jandarma güvenliklerini bu bölgelerde artırdı.''

Kabloların kesildiğine dair fotoğrafları gösteren Bakan Elvan, ''Tüm bu engellemelere rağmen biz Eskişehir -İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı inşallah kısa sürede açacağız. Ben Mayıs ayı sonunda bu hattın açılacağını ifade etmiştim. Ama bu muhtemelen Haziran ayına sarkacak" diye konuştu.