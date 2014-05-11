Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren fiyatı 70-80 lira

Toplam 533 kilometrelik Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 266 kilometrelik bölümünün açılışı devam eden sinyalizasyon, yol ve katener testlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak. İlk hesaplamalarda bilet ücreti için 70-80 lira arasında bir fiyat ortaya konuldu. İstanbul-Ankara arası yolculuk süresi ilk etapta Arifiye üzerinden yapılacak ve yaklaşık 3,5 saat sürecek. Geyve-Sapanca kesiminin tamamlanmasıyla hattaki yolculuk süresi 3 saate inecek.

Toplam 533 kilometrelik Ankara-İstanbul YHT hattının 245 kilometrelik Ankara-Eskişehir bölümü 2009'da hizmete açıldı. Yapımı tamamlanan Eskişehir-İstanbul arasındaki 266 kilometrelik bölümün açılışı ise Piri Reis Treni ile gerçekleştirilen test sürüşleri, sinyalizasyon, yol ve katener testlerinin ardından yapılacak.

Testler 60, 80, 100, 120 kilometrelik hızlar şeklinde kademeli olarak artırılacak. Hattın maksimum işletme hızı 250 kilometre olacak ve test sürüşleri saatte 275 kilometrelik hıza göre yapılacak. Bunun yanı sıra trafik testi adı verilen sinyalizasyon testleri de tamamlanacak.

Ankara-İstanbul YHT hattında ilk etapta Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik olmak üzere toplam 9 durak bulunacak.

Hat 2015'te Marmaray'a bağlanacak

Hattın hizmete girmesinin ardından sonradan projelendirilen Geyve-Sapanca arasında standardı daha yüksek kesimin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul (Pendik) arasındaki yolculuk süresi 3 saat 15 dakikaya, Ankara-Gebze arasındaki seyahat süresi ise 3 saate inecek. Geyve-Arifiye arasındaki hat ise konvansiyonel trenler tarafından kullanılacak. Projenin ikinci kesiminin tamamlanmasıyla İstanbul-Ankara arası yolculuk 3 saat, Ankara-Pendik arası yolculuk ise 2 saat 45 dakika olacak.

İlk aşamada son durağın Pendik olacağı hat Söğütlüçeşme istasyonuna kadar uzatılacak. Ankara-İstanbul YHT hattı, 2015'te Marmaray'a bağlanacak ve Halkalı'ya kadar ulaşacak. Günlük 16 sefer düzenlenecek. Marmaray'a bağlandıktan sonra her 15 dakika ya da yarım saatte bir sefer gerçekleşecek.

Biletlerde esnek fiyat uygulaması olacak

Ankara-İstanbul hızlı tren biletleri otobüsten pahalı, uçaktan ucuz olacak. TCDD, bu konuda teknik bazı çalışmalar yaptı. İlk hesaplamalarda 70-80 lira arasında bir fiyat ortaya konuldu. Ancak bu rakamın yeniden revize edileceği belirtildi. Bilet fiyatlarının belirli günlerde ve saatlerde daha ucuz olacağı esnek uygulama da yapılacak.