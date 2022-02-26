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Yaşam

Lupin dizisinin çekim ekibi soyuldu

Soygunda yaklaşık 300 bin euro değerinde malzeme çalındı

26 Şubat 2022 19:48

Netflix’te yayınlanan ve ‘kibar hırsız’ olarak bilinen roman karakteri Arsen Lüpen’den esinlenen bir hırsızın hikayesini anlatan ‘Lupin’ dizisinin çekimleri sırasında dizi ekibi ve oyuncuları, yüzleri maskeli bir grup tarafından gündüz vakti soyuldu.

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