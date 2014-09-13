'Lunaparkta aletlerin bakımı yapılmamış, operatörler eğitimsiz'

Bodrum'da lunaparkta bindiği “Adrenalin Max” adlı aletin güvenlik kemerinin açılması sonucu 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Kerem Kutlu ile ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Adrenalin Max aletinin “periyodik bakım kontrolünün yapılmadığı”nı tespit eden bilirkişi, aleti kullanan operatör ile teknik sorumlunun “eğitimsiz” olduğu ve lunaparkta çalışmaları için gerekli olan “yetki belgeleri”ne sahip olmadığını tespit etti.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre; ailesiyle beraber Bodrum'a tatile giden 11 yaşındaki Kerem Kutlu 22 Ağustos'ta babasıyla beraber Levent Lunapark'a gitti. Eğlenmek için Adrenalin Max adındaki eğlence aracına binen kutlu, araç hareket ettikten kısa bir süre sonra emniyet kemerinin açılmasıyla yaklaşık 5 metre yükseklikten fırlayarak beton zemine çakıldı. Olay yerinde ağır yaralanan ve kalbi duran Kutlu ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma açan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın hangi sebeplerden dolayı ortaya çıktığını tespit etmek için bilirkişi incelemesi istedi. İncelemeler sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilirken, bilirkişinin tespit ettiği ihmalkârlıklar lunapark dehşetini tek tek ortaya çıkardı.

Ölüm göz göre göre geldi

Kutlu'nun bindiği Adrenalin Max aletinde bulunan 30 koltuktan bazılarının arızalı olduğu ve arızaların telle kapatıldığı belirtilen bilirkişi raporunda, eğlence makinelerinin periyodik kontrollerinin yapılmadığı tespit edildi. Adrenalin Max aletinin haftalık bakımının ise meslek lisesinden terk olan Özgür Gül tarafından yapıldığı belirtilen raporda şu ifadeler kullandı:

“Eğlence aletinin periyodik kontrollerinin yetkili kişi ve birimlerce yapılmadığı, teknik görevli Özgür Gül'ün endüstri meslek lisesi terk belgesi olmayan bir kişi olduğu, haftalık bakım raporlarının da bu kişi tarafından düzenlendiği tespit edilmiştir.”

Adrenalin Max aletini çalıştıran operatör Halit Alagöz ile teknik sorumlu Özgür Gül'ün mesleki eğitim almadığı, ayrıca Adrenalin Max aletini çalıştırma yetki belgesine sahip olmadıkları tespit edilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Operatör Halit Alagöz ile teknik sorumlu Özgür Gül'ün meslek eğitimlerinin olmadığı, yani makinalarda bu görevleri yapabilecek yeterli kişiler olmadığı tespit edildi.”

Güvenlik işareti yok, risk var

İş güvenliği uzmanı tarafından lunaparkta bulunan eğlence aletleri üzerinde risk değerlendirmesi yapıldığı ve yapılan değerlendirme sonucunda makinelerin dikkate değer risk oluşturduğu da bilirkişi raporunda yer aldı. Lunaparkta bulunan makinalar ile ilgili yapılan risk değerlendirmesi ise bilirkişi raporunda şu şekilde yer aldı:

“Bu makinaların dikkate değer risk oluşturduğu, ayrıca bu risk değerlendirme raporunun da makinaların yetkili personel tarafından kullandırılmaması, kullanım talimatının olmaması, güvenlik işaretlerinin bulunmaması, personelin yeterlilik belgesinin olmaması, çalışanların mevcut riskler ve koruma ilkeleri konusunda bilgilendirilmemesi ve çalışma ve güvenlik talimatlarının olmaması, bu hususların belirtildiği ve giderilmesi gerektiğinin düzenlendiği tespit edilmiştir.”

Yaşanan kazada lunaparkın işletme ve sorumlu müdürü Vedat Güzelküçük'ün asli kusurlu olduğu, operatör Halit Alagöz ile teknik sorumlu Özgür Gül'ün tali kusurlu olduğu bilirkişi raporunda belirtildi.

‘Firma 'başınız sağ olsun' bile demedi’

Kerem Kutlu'nun ihmalkarlıklar sonucunda hayatını kaybettiğini belirten avukat İbrahim Sapan ise şunları söyledi:

“Max Adrenalin aletinde birden fazla emniyet kemeri bulunuyor. Alete binen kişi kendi isteğiyle emniyet kemerini açmak istese dahi emniyet kemerinin kesinlikle açılmayacağı bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Bilirkişi raporuna göre eğlence aletinde bulunan koltukların çoğu arızalı. Lunaparkta hiçbir uyarı levhası bulunmuyor. Her daim lunaparkta bulunması gereken sorumlu işletme müdürü olay günü lunaparkta değil. Operatör ve teknik sorumluların hiçbir eğitim almadıkları da raporda tespit edilmiş. İşin en vahim tarafı ise olay gerçekleştikten sonra lunapark sorumluları aileye bir baş sağlığı bile dilemedi. Bu tespitler ölümün göz göre göre geldiğini ortaya çıkarmıştır. Lunaparklarda benzer ölümlerin bir daha yaşanmaması için sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz.”