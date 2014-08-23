Lunapark oyuncağının kemeri açıldı, 11 yaşındaki çocuk düşerek öldü!

Bodrum'daki bir lunaparkta bindiği oyuncağın kemerinin açılmasıyla yere düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle lunaparka giden 11 yaşındaki Kerem Kutlu, yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıkan ‘Adrenalin Max’ isimli oyuncağa bindi. Kerem, oyuncak yükseldikten kısa bir süre sonra oturduğu koltuğun güvenlik kemerinin açılmasıyla 5 metre yükseklikten hızla zemine çakıldı. Ağır yaralanan çocuğun olay yerinde kalbi durdu. Lunaparka gelen 112 sağlık ekipleri, ambulansa taşınan çocuğa kalp masajı yaptı.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerem Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından bir lunapark görevlisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, lunapark hizmete kapatıldı.