Lunapark oyuncağı Küçük Arda'yı hastanelik etti

T24 - İstanbul Kartal'da annesiyle birlikte eğlenmek için lunaparka giden 3 yaşındaki Arda Çelik, ranger adı verilen makinanın çarpması yüzünden ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Arda Çelik, beyninde oluşan ödem yüzünden uyutuluyor. Arda Çelik'in babası, lunapark görevlilerinin yeterli güvenlik önlemini almadığını öne sürdü.



İki çocuk annesi Senem Çelik küçük oğlu Arda Çelik ile birlikte eğlenmek için dün gece Kartal Meydanı'ndaki lunaparka gitti. Oğlu ile bir süre lunaparkta gezen Senem Çelik, saat 21:20 sıralarında girişte bulunan rangerin yanına geldi. İddiaya göre annesinin elinden kurtulan Arda Çelik, iki ayrı girişinde güvenlik görevlileri bulunmasına rağmen rangerin çalıştığı bölüme çıktı. Yeni çalıştırıldığı için tam olarak hızlanmayan rangerin oturulan bölümü Arda Çelik'in kafasına çarptı.



Yere yığılan Arda Çelik, lunapark görevlileri tarafından yakındaki Yavuz Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arda Çelik, ilk tedavisinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Arda Çelik’in kafasında 5 santimetre uzunluğunda çatlak ile beyninde darbeye bağlı ödem oluştuğu belirlendi. Hayati tehlikeyi atlatamayan Arda Çelik'in yaralanmasıyla ilgili olarak polis, soruşturma başlattı. Lunaparkta çalışan güvenlik görevlilerinin ifadesine başvuruldu.

"Peşine düştüm yetişedim"



Geceyi hastanede küçük çocuğunun yanı başında geçiren Senem Çelik, basın mensuplarının olayla ilgili sorularına yanıt verdi. Lunaparktaki makinanın etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını iddia eden Senem Çelik şunları söyledi:



“Bir arkadaşımla lunaparkta buluştuk. Oğlumu gezdirdim, dolaştırdım, istediği oyuncaklara bindirdim. Bu sırada ranger adı verilen makinanın yanına doğru yürüdük. Bir anda elimden kurtularak makinaya çıktı. Oraya çıkmasını engelleyecek herhangi bir önlem alınmamıştı. Sonradan güvenlikçi olduğunu öğrendiğim genç bir çocuk oğlumu kenara çekti. Ben de bu sırada yere düştüm darbeden dolayı. Kalktım, iki kişi oğlumu kucaklayarak yakındaki hastaneye götürdü. Oğlum 5 dakika yerinde durmayan bir çocuk. Çok hareketliydi. Peşinden koştum, yakalayamadım."



Özel bir şirkette makina teknisyeni olarak çalışan Arda'nın babası Tahsin Çelik, olayda sorumluluğu bulanan kişilerin hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi. Olayda büyük bir ihmal olduğunu öne süren Tahsin Çelik, "Beş lira kazanacağız diyerek insanların hayatıyla oynuyorlar. Konuştuğum lunapark yetkilileri bana güvenliği, görevli elemanların sağladığını söyledi. Bu nasıl güvenlik sağlamak? Ben bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi. Tahsin Çelik, kazada sorumluluğu olan kişilerle ilgili hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.





