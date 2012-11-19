Lumia 920'nin tüm stokları ilk haftada tükendi

Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia’nın amiral gemisi Lumia 920, geçtiğimiz hafta satışa sunulduğu tüm ülkelerde tükendi. ABD, Almanya, Avustralya ve Ortadoğu’daki cep telefonu operatörleri, stoklarının tükendiğini açıkladı.

Nokia Lumia 920, dördüncü çeyreğe çok hızlı girdi. Windows 8 işletim sistemi kullanan akıllı telefon, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü piyasaya sürüldüğü tüm ülkelerde tüketicilerin çok büyük ilgisiyle karşılaştı. ABD, Almanya, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) cep telefonu operatörleri, stoklarının ilk haftada tükendiğini belirtti.

Almanya’nın teknoloji sitesi WMPowersuser, Lumia 920 almak isteyenlerin bir haftanın sonunda hangi mağazaya giderse gitsin eli boş döndüğünü belirtirken, online perakende devi Amazon’un Almanya’daki sitesi stokların tükendiğini belirtti. Almanya’nın bir diğer online perakende sitesi GetGoods da ellerinde hiç Lumia 920 kalmadığını, talebin çok yüksek olduğunu ifade etti.



Bir tek Almanya değil



Avustralya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Telstra, bir haftadan kısa bir süre içinde Lumia 920 için yapılan tüm ön siparişlerin tükendiğini açıkladı.

SmartCompany sitesi, Telstra’nın deniz aşırı talebin çok fazla olmasından dolayı, Avustralya’daki talebi karşılayacak ek nakliyatı yapmakta zorlandığını belirtmişti.

Almanya ve Avustralya’nın yanı sıra, Lumia 920, iPhone’un evi ABD’de çok büyük ilgi gördü. ABD’nin en büyük cep telefonu operatörlerinden AT&T, ilk hafta içinde tüm stokların tükendiğini duyurdu. Aynı durum, BAE’deyaşanırken, Dubai’deki akıllı telefon satıcılarının elindeki tüm Lumia 920’ler birkaç gün içinde satıldı.

AT&T, iki yıl sözleşmeli olarak Lumia 920’yi 99 dolardan satışa sunmuştu. Lumia 820’nin iki yıllık sözleşmeli fiyatı ise 49 dolar. Piyasaya sürülmeden önce fiyatının 150 dolar olacağı öne sürülen Lumia 920, böylece tüketicilere de sürpriz yapmış oldu.