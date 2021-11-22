Lüksemburg merkezli Majorel, Türk firması Mayen'in yüzde 80'ini satın aldı. Satın alma sonrasında Mayen, Majorel'in Almanya ve Doğu Avrupa Bölgesi'ne bağlı olacak ve yoluna “Majorel Türkiye” olarak devam edecek.

Uçtan uca müşteri deneyimi (CX) çözümleri sunan Majorel, Mayen'in yüzde 80'ini satın aldı. Majorel, markalar için yeni nesil uçtan uca CX çözümleri tasarlıyor ve müşterilerine sunuyor.

Türkiye CEO'su Soner Cesur mevcut görevine devam ederken, ayrıca yeni dönemde Majorel Türkiye'nin bağlı olacağı Almanya ve Doğu Avrupa Bölgesinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilave bir sorumluluk alacak.

CX hizmetlerinde 15 yıldan fazla deneyime sahip olan Mayen'i kısa bir süre önceye kadar Arvato CRM Türkiye ismiyle tanınıyordu. Şirket, Delta Invest'in liderliğini yaptığı ve Arvato CRM Türkiye CEO'su Soner Cesur ve grubun eski CEO'larından Oktay Erciyaz'ın da diğer yatırımcıları olduğu konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra Mayen ismini almıştı.