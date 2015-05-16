Lüksemburg başbakanı Bettel eşcinsel evlilik yapan ilk AB lideri oldu



42 yaşındaki Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel böylece eşcinsel evlilik yapan ilk AB lideri oldu. Bettel, Belçika vatandaşı, mimar Gauthier Destenay ile dünya evine girdi.

Lüksemburg'daki nikâh töreninde Belçika Başbakanı Charles Michel de hazır bulundu. Charles Michel, "Bir dostumun düğünü için geldim. Bu büyük anda yanlarında olmak istedim" dedi. Bettel'in arkadaşı gazeteci Stéphane Bern, "Bu evliliği homofobinin yeniden yükselişte olduğu Avrupa'ya verilmiş önemli bir mesaj olarak değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Düğüne 500 kişi davetli

Bettel ve Destenay nikâhın kıyıldığı belediye başkanlığı binasına el ele ve yürüyerek geldiler. Bu sırada bina önünde bekleyen 200 kadar kişi alkışlarla çifti karşıladı. Nikahı Lüksemburg belediye başkanı Lydie Polfer kıydı. Xavier Bettel 2013 yılı sonunda başbakan olmadan önce Lüksemburg belediye başkanlığı görevinde bulunuyordu. Çiftin hafta sonu boyunca evliliğini kutlayacağı, düğüne 500 kadar kişinin davetli olduğu bildirildi.

Bettel, Los Angeles Times'a geçen yıl verdiği bir demeçte evlilik kararını duyurmuştu. Lüksemburg başbakanı, "Evlenme teklif etti. Ben de evet dedim" sözlerini kullanmıştı.

'Sembol gücü ağır basan bir evlilik'

Nikâh töreni Lüksemburg kamuoyunda büyük ilgi gördü. Gazeteci Stéphane Bern, "Luxemburger Wort" gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu evliliğin sembol gücü ağır basıyor" dedi. Belçika televizyonu RTBF'nin sorularını yanıtlayan koreograf Bernard Baumgarten, "evliliğin güzel bir mesaj" olduğuna dikkat çekti.

Bettel, eşiyle 2010 yılında "tescil edilmiş hayat ortaklığı" yapmıştı. Lüksemburg'da parlamento iki ay önce eşcinsel evliliği onaylayan ve eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkını tanıyan yasa tasarısını büyük çoğunlukla kabul etmişti.

Bettel böylece AB liderleri arasında bir ilke imza attı. AB üyesi olmayan İzlanda'da başbakan Johanna Sigurdardottir 2010 yılında eşcinsel evlilik yapmıştı.