'Luke Skywalker', Star Wars'ı eleştirdi: Bu artık benim hikâyem değil!

'Luke Skywalker'ı filmiyle milyonlarca hayran kitlesi edinen Mark Hamill, 'Star Wars: The Last Jedi' filmine yönelik eleştiride bulunarak, "Bu artık benim hikâyem değil.Başkasının hikayesi. Rian sonucu daha etkili hale getirebilmek için böyle bir yola ihtiyaç duyuyordu. Fakat Luke asla böyle demezdi. En azından George Lucas’ın yarattığı Luke Skywalker demezdi. Bu Star Wars’un yeni jenerasyonu" dedi.

log.com.tr'de yer alan habere göre, Hamill, şunları söyledi:

"Rian Johnson’a söyledim. Jediler asla vazgeçmez. Eğer bir problemi varsa, bir sene zaman ayırılıp yeniden gruplaşır. Eğer bir hata yaptıysa onu düzeltmeye çalışıyor. Bu noktada ciddi bir ayrılığımız oldu ama bu artık benim hikayem değil. Başkasının hikayesi. Rian sonucu daha etkili hale getirebilmek için böyle bir yola ihtiyaç duyuyordu.

Fakat Luke asla böyle demezdi. En azından George Lucas’ın yarattığı Luke Skywalker demezdi. Bu Star Wars’un yeni jenerasyonu. O yüzden Luke’u başka bir karakter gibi düşünmem gerekti. Mesela Jake Skywalker gibi. Çünkü o artık benim Luke Skywalker’ım değil. Hikayeye hizmet ettiği için Rian’ın isteğini yerine getirdim. Sonuçta bu sadece bir film. Umarım insanlar izleyip severler"