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Spor

Luke Shaw Watford karşılaşmasında sahada

Shaw, İngiltere-İspanya mücadelesinde bilincini kaybetmişti

12 Eylül 2018 23:32

İspanya karşısında sakatlık geçiren İngiltere Milli Takımı ve Manchester United oyuncusu Luke Shaw'ın hafta sonu Kırmızı Şeytanlar'ın oynanacağı Watford maçında sahada olması bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki İngiltere-İspanya maçında Dani Carvajal'la çarpışan Luke Shaw'ın Manchester United'ın Premier Lig'de oynayacağı Watford mücadelesinde sahalara dönmesi bekleniyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, oyundan sedye ve oksijen maskesiyle çıkan Shaw'un 14 gün futbol oynamayacağını söylemişti.

Ancak Manchester United kulübünden yapılan açıklamada, oyuncunun geri dönmek gerekli yedi kriteri karşıladığını ve Watford karşısında oynayabileceğini açıkladı.

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