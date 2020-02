İngiltere-İspanya maçında korkutan anlar; Luke Shaw sahada bilincini kaybetti

Dün UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile İngiltere arasında oynanan maçın ikinci yarısında Manchester United'ın sezona formda başlayan ismi Luke Shaw, İspanyol oyuncu Dani Carvajal ile arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında başını yerine sert bir şekilde çarptı ve bilincini kaybetti.

Yaşanan olayın ardından sağlık ekibinin sahaya girmesiyle birlikte Luke Shaw'a ilk müdahale yapıldı ve oksijen maskesi takıldı. Bilincini kaybeden ve kendine gelemeyen oyuncu sahayı sedyeyle terk etti.

Yapılan kontrollerin ardından Luke Shaw'ın korkulacak bir durumunun olmadığı açıklanırken, oyuncunun bilincinin yerine geldiği belirtildi.

İngiliz futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Destekleriniz için teşekkür ederim. En iyisini yapıyorum ve emin ellerdeyim. Ben bir savaşçıyım, bu yüzden yakında sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤