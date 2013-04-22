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Dünya

Lufthansa'da grev: 1.688 uçuş iptal

Lufthansa şirketinden yapılan açıklamada, planlanan bin 720 uçuştan sadece 32'sinin gerçekleştirileceği bildirildi

22 Nisan 2013 16:30

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, çalışanların "uyarı grevi" nedeniyle bin 720 uçuştan sadece 32'sinin gerçekleştirileceği belirtildi.
 
Lufthansa şirketinden yapılan açıklamada, Verdi sendikasının yapacağı grev nedeniyle hava trafiğinde aksaklıklar yaşanacağı, planlanan bin 720 uçuştan sadece 32'sinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Özellikle Almanya ve Avrupa içi kısa mesafeli bağlantılarda aksaklıkların meydana geleceği kaydedilen açıklamada, yolcuların uçuşların iptal edilip edilmediğiyle ilgili 'lufthansa.com' adlı adresten bilgi alabilecekleri ifade edildi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde işveren üzerine baskıyı artırmak isteyen Verdi sendikası Lufthansa'nın sunduğu teklifi müzakere edilemez olarak niteleyerek geri çevirmişti.

Sendika, teknik ve servis elemanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yüzde 5,2 oranında ücret artışı talep ediyor.

21 Mart'ta yapılan bir önceki uyarı grevinde yaklaşık 700 uçuş iptal edilmişti.

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