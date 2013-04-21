Lufthansa'da çok sayıda uçuş iptal edildi

Alman havayolu şirketi Lufthansa, uyarı grevi sebebiyle yüzlerce uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Lufthansa şirketi tarafından yapılan açıklamada, Verdi sendikasının 22 Nisan Pazartesi günü yapacağı grev nedeniyle hava trafiğinde aksaklıklar yaşanacağı, planlanan bin 720 uçuştan sadece 32'sinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Özellikle Almanya ve Avrupa içi kısa mesafeli bağlantılarda aksaklıkların meydana geleceği kaydedilen açıklamada, yolcuların uçuşların iptal edilip edilmediğiyle ilgili www.lufthansa.com adlı adresten bilgi alabilecekleri ifade edildi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde işveren üzerine baskıyı artırmak isteyen Verdi sendikası Lufthansa'nın sunduğu teklifi müzakere edilemez olarak niteleyerek geri çevirmişti.

Sendika, teknik ve servis elemanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yüzde 5,2 oranında ücret artışı talep ediyor.

21 Mart'ta yapılan bir önceki uyarı grevinde yaklaşık 700 uçuş iptal edilmişti.