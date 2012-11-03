Türk Hava Yolları, Lufthansa ile mi birleşiyor?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türk Hava Yolları ile Lufthansa Hava Yolları'nın ortak çalışmasını teklif ettiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam'daki 19. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Hava ulaştırması alanında çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Erdoğan, ''Almanya seyahatimizde Merkel bana şunu teklif etti, 'Lufthansa ile Türk Hava Yolları'nı ortak işletmeciliğe sokalım'. 'Tamam' dedim. Zaten bizim de şu anda projelerimizin içinde var ve Türk Hava Yollarımız ile Lufthansa böyle bir müşterek adım inşallah atabiliriz, atacağız'' diye konuştu.

İstanbul'a üçüncü hava meydanını yaptıklarını belirten Erdoğan, ''Bu da yıllık kapasitesi 100 milyon olan bir havalimanı. Şu anda proje uygulamasının yapılacağı alan bizce malum ve bunu da inşallah Avrupa- Asya yakasında oluşturacağımız iki şehirle bütünleştireceğimiz gibi Kanal İstanbul projesiyle de adeta birbirinin mütemmimi olarak gerçekleştireceğiz'' dedi.

Mevcut havalimanlarının ihtiyacı karşılayamadığını anlatan Erdoğan, denizde inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2014 yılında açacaklarını, Mersin-Adana arasındaki Çukurova Havalimanı'nı da süratle bitirip hizmete sunacaklarını dile getirdi.