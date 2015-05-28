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Yaşam
Deutsche Welle

‘Lucy’nin akrabası keşfedildi

Araştırmacılar, uzun süre insanın atası olduğu öne sürülen Lucy’nin akrabasını keşfetti. Lucy’nin Etiyopya’da bulunduğu yerin 35 km uzağında başka bir insansı canlıya ait olduğu sanılan kalıntılar bulundu.

28 Mayıs 2015 21:05


Araştırmacılar kalıntılarına ulaşılan canlının, Etiyopya'da bilinen en eski insansı iskeletin sahibi Lucy ile aynı dönemde yaşadığını tahmin ediyor. Cleveland Doğa Müzesi'nde görevli paleoantropolog Yohannes Haile-Selassie'nin ekibinden bilim insanları Etiyopya'nın doğusundaki Afar bölgesinde bulunan fosilin 3,3 – 3-5 milyon yıl önce yaşamış bir insansıya ait olabileceğini belirtiyor.

Söz konusu insansının Lucy ile aynı dönemde, aynı bölgede yaşadığı belirtiliyor. Sonuçları Amerikan bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmada, Cleveland Doğa Müzesi'nin “Böylelikle insanın soy ağacında Lucy'nin yakın bir akrabası bulunmuş oldu” açıklamalarına yer verildi.

Paleoantropolog Haile-Selassie, 2011 yılında Afar bölgesinde keşfedilen kalıntıların üst ve alt çene kemikleri ile birkaç dişini incelemişti. İncelemeler sonucu, bulunan kemiklerin Lucy'nin iskeleti ile büyük farklılıklar gösterdiği, bu nedenle yeni bir türe işaret ettiği vurgulandı.

‘İnsanın tek atası olmayabilir'

Haile-Selassie, aynı bölgede yeni bir türün keşfinin, Lucy'nin kategorize edildiği ‘Australopithecus afarensis' türünün insanın olası tek atası olmadığını gösterdiğini söyledi. Böylelikle Lucy'nin ‘insanın atası' olduğu yönündeki tez de yeniden tartışmaya açılmış oldu.

1974 yılında Etiyopya'da bulunan Lucy iskeletinin 2,9 ila 3,8 milyon yıllık olduğu açıklanmıştı. 1,10 cm. uzunluğundaki Lucy'nin iki ayakları üzerinde yürüyebildiği ve tırmanabildiği böylelikle de hem insan hem de maymun özellikleri gösterdiği öne sürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AraştırmacılarLucyEtiyopyaDoğa MüzesiYohannes Haile-SelassieAfarAmerikanNatureCleveland Doğa MüzesiHaile-SelassieDeutsche Welle Türkçe DW BÖ/TY

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