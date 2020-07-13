Lucifer'ın 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Lucifer’ın 5. sezonundan fragman yayınlandı. Lucifer 5. sezon, 21 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak.

Neil Gaiman, Sam Kieth ve Mike Dringenberg tarafından yaratılan ve ilk olarak The Sandman çizgi romanlarında boy gösteren Lucifer karakteri, sonraki yıllarda kendi çizgi roman serisine kavuşurken, 2016 yılında da dizi uyarlamasıyla izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

FOX kanalında yayınlanan Lucifer dizisi ilk sezonlarında sağlam bir izleyici kitlesine ulaşmış olsa da, düşen reytingler nedeniyle 3. sezonunun ardından FOX tarafından iptal edilmekten kurtulamadı. Ne var ki dizinin sadece ABD’de değil ABD dışında da sağlam bir takipçi kitlesi oluşturması Netflix‘in dikkatini çekti ve FOX tarafından iptal edilen dizi Netflix tarafından kurtarıldı.

Netflix, ilk olarak 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini duyurduğu diziye geçtiğimiz günlerde 6. sezon için de onay verdi. Bir süredir beklenen 6. sezon onayının sonunda resmi olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden 5. sezona çevrildi. Lucifer 5. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, yeni sezondan ilk fragmanı yayınladı.